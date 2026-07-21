Das Bundesfinanzministerium in Berlin (Archiv) (picture alliance / dts-Agentur / -)

Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es ein Minus von 0,4 Prozent auf gut 98 Milliarden Euro, wie aus dem jüngsten Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. Überdurchschnittliche Anstiege gab es demnach bei den Einnahmen aus der Lohnsteuer, der Abgeltungsteuer auf Kapital- ⁠und Veräußerungserträge, der Tabaksteuer, der Versicherungsteuer und der Kfz-Steuer. Rückläufig waren dagegen die Einnahmen aus ‌der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Mehrwertsteuer. Damit stieg die Gesamtsumme der Steuereinnahmen in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres auf nunmehr gut 451 Milliarden Euro.

Verglichen mit dem gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr entspricht dies einem Plus von ​0,8 Prozent. Für das Gesamtjahr rechnen Experten mit einem Zuwachs von 1,2 ​Prozent.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.