Gerichtsentscheidung

Das Bundesfinanzministerium muss einen Chat zwischen Lindner und Porsche-Chef Blume freigeben. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Das Verwaltungsgericht Berlin gab einer Klage der Organisation Abgeordnetenwatch statt. Das Interesse der Öffentlichkeit an Inhalt und Art der Kommunikation überwiege den Schutz personenbezogener Daten. Hintergrund ist ein ZDF-Bericht, der eine mögliche Einflussnahme des Autoherstellers auf die Politik der früheren Ampel-Koalition nahelegte. Demnach soll Porsche-Chef Blume Blume auf einer Betriebsversammlung gesagt haben, sein Konzern habe großen Anteil daran gehabt, dass eine weitere Nutzung von synthetisch hergestellten E-Fuels für Verbrennungsmotoren in den damaligen Koalitionsvertrag eingeflossen sei. Zuvor sollen sich Lindner und Blume über das Thema in Textnachrichten ausgetauscht haben. Porsche hatte daraufhin mitgeteilt, der Austausch habe so nicht stattgefunden.

