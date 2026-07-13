Stefan Evers wird Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl. (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Der 46-Jährige übernimmt die Position vom Regierenden Bürgermeister Wegner, der zuvor seinen Verzicht der Spitzenkandidatur erklärt hatte. Hintergrund ist die Kritik an Wegners Verhalten während des tagelangen Stromausfalls in Berlin Anfang des Jahres und danach. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, die Unwahrheit gesagt zu haben.

Die Wahl Evers erfolgte einstimmig, wie der Vorstand über die Plattform X mitteilte. Evers übernimmt auch den CDU-Landesvorsitz kommissarisch. Bis zur Abgeordnetenhauswahl am 20. September sind es noch zwei Monate.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.