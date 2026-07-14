Stefan Evers wird Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl. (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Der 46-Jährige übernimmt die Aufgabe vom Regierenden Bürgermeister Wegner, der zuvor seinen Verzicht auf die Spitzenkandidatur erklärt hatte. Hintergrund ist die Kritik an Wegners Verhalten während des tagelangen Stromausfalls in Berlin Anfang des Jahres und danach. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, die Unwahrheit gesagt zu haben.

Die Wahl Evers erfolgte einstimmig, wie der Vorstand über die Plattform X mitteilte. Evers übernimmt von Wegner kommissarisch auch den CDU-Landesvorsitz. Bis zur Abgeordnetenhauswahl am 20. September sind es noch zwei Monate.

Am Abend gab die Berliner CDU zudem bekannt, dass Landesgeneralsekretärin Klein ihr Amt aufgibt. Auf Vorschlag von Evers folgt ihr der Bundestagsabgeordnete Krieger als kommissarischer Amtsinhaber.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.