Interview der Woche

Einerseits sei die Erweiterung geopolitisch wichtig, anderseits müsse die EU die EU bleiben. Valtonen betonte dabei den Einsatz für Demokratie, den Rechtsstaat und die Gleichstellung der Menschen. Die EU sei auf gutem Wege, eine Lösung zu finden. Welche Länder bereits in den kommenden Jahren beitreten könnten, sagte die finnische Außenministerin nicht. Darüber gibt es unter den EU-Mitgliedsstaaten unterschiedliche Ansichten.
Als besonders fortschrittlich gelten nach Einschätzung der EU-Kommission die Beitrittsbemühungen von Albanien, Montenegro, Moldau und der Ukraine.
Diese Nachricht wurde am 13.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.