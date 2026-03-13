Interview der Woche
Finnische Außenministerin Valtonen: "Geopolitisch wichtiger" EU-Erweiterungprozess muss zu Ende gebracht werden

Die finnische Außenministerin Valtonen hat sich trotz bestehender Bedenken für eine baldige Erweiterung der Europäischen Union ausgesprochen. Es sei ein heikler Balanceakt, den man jetzt zu Ende bringen müsse, sagte Valtonen im Interview der Woche des Deutschlandfunks.

    Finnlands Außenministerin Elina Valtonen spricht in ein Mikrofon
    Finnlands Außenministerin Valtonen (Archivbild) (Efrem Lukatsky / AP / dpa / Efrem Lukatsky)
    Einerseits sei die Erweiterung geopolitisch wichtig, anderseits müsse die EU die EU bleiben. Valtonen betonte dabei den Einsatz für Demokratie, den Rechtsstaat und die Gleichstellung der Menschen. Die EU sei auf gutem Wege, eine Lösung zu finden. Welche Länder bereits in den kommenden Jahren beitreten könnten, sagte die finnische Außenministerin nicht. Darüber gibt es unter den EU-Mitgliedsstaaten unterschiedliche Ansichten.
    Als besonders fortschrittlich gelten nach Einschätzung der EU-Kommission die Beitrittsbemühungen von Albanien, Montenegro, Moldau und der Ukraine.
    Diese Nachricht wurde am 13.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.