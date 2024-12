Sabotageverdacht

Finnische Polizei stoppt Schiff nach Schaden an Unterseekabel in Ostsee

Nach einem erneuten Schaden an einem Unterseekabel in der Ostsee hat die finnische Polizei ein Schiff unter der Flagge der Cook-Inseln festgesetzt und Ermittlungen wegen schwerer Sabotage aufgenommen. Ermittler und Mitglieder der Küstenwache hätten das Komanndo über das Schiff übernommen, erklärte die Polizei in Helsinki.