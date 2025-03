Kai Jürgen Mikael Sauer, Botschafter von Finnland (picture alliance / dts-Agentur)

Es sei aber wichtig, dass "nicht nur zwei der drei Großen" an der Diskussion teilnähmen, sondern alle drei. Neben Paris und London müsse also auch Berlin seinen Platz am Tisch einnehmen, wenn über Frieden in Europa verhandelt werde, meinte Sauer. Finnland sei bereit, seine Erfahrungen als Nachbar Russlands zu teilen.

Finnland ist erst 2023 - als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine - der NATO beigetreten. Bis heute gilt die Wehrpflicht. Laut Sauer gibt es 280.000 Reservisten. Das entspricht einem Anteil von fünf Prozent an der Bevölkerung. Deutschland hat laut der Bundeswehr etwa 34.000 Reservisten, die regelmäßig an Übungen teilnehmen. Das sind 0,04 Prozent der Bevölkerung.

