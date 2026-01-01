Helsinki: Ein Sprecher der Polizei bestätigt, dass die Behörden ein Schiff nach der Beschädigung eines Seekabels festgesetzt haben. (picture alliance / Str / Lehtikuva / Kimmo Penttinen)

Bemerkt wurden die Beschädigungen demnach in der vergangenen Nacht durch zwei Telekommunikationsunternehmen. Die Kabel verbinden die estnische Hauptstadt Tallinn mit Helsinki. Laut der finnischen Polizei wurde festgestellt, dass der Anker zu Grund gelassen war, während das Schiff sich in Fahrt befand. Nach Behördenangaben war der Frachter auf dem Weg von St. Petersburg nach Israel und fährt unter der Flagge von Saint Vincent und den Grenadinen. Die Polizei Helsinki hat Untersuchungen wegen schwerer Sabotage aufgenommen. Estlands Regierungschef Michal sagte im Fernsehen, es handle sich ersten Erkenntnissen nach nicht um ein Schiff der russischen Schattenflotte. Die 14-köpfige Besatzung kommt demnach aus Russland und russischen Nachbarstaaten.

