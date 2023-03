Nach der Zustimmung aus Ankara

Flaggen von Schweden und Finnland sowie das Logo der NATO (picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki)

Das kündigte Generalsekretär Stoltenberg an und fügte hinzu, dies werde Finnland sicherer und die NATO stärker machen. Als letztes Mitgliedsland hatte die Türkei gestern Abend zugestimmt. Im Parlament in Ankara gab es dafür eine große Mehrheit. Der finnische Präsident Niinistö dankte allen 30 Mitgliedern für ihr Vertrauen und die Unterstützung.

Für die ebenfalls geplante Aufnahme Schwedens fehlt noch die Zustimmung Ungarns und der Türkei. Die Regierung in Budapest stört sich an schwedischen Aussagen zu Rechtsstaatlichkeit und Korruption in Ungarn. Und aus der Türkei kommt der Vorwurf an Stockholm, nicht genügend gegen Terrorismus zu unternehmen.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.