Finnlands Präsident Stubb besucht die Ukraine, um eine Sicherheitsvereinbarung mit dem Land zu unterzeichnen. (Vadim Ghirda / AP / dpa / Vadim Ghirda)

Ein entsprechendes Dokument wurde heute von den Präsidenten beider Länder, Stubb und Selenskyj, in Kiew unterzeichnet. Darin verpflichtet sich Finnland dazu, der Ukraine weiterhin militärische, politische und finanzielle Unterstützung zu gewähren, und zwar so lange es nötig ist. Stubb kündigte an, dass Kiew ein Hilfspaket in Höhe von knapp 190 Millionen Euro

erhalten werde.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.