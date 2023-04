Richtungsentscheidung

Die Flagge Finnlands (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto)

Drei Parteien liegen den jüngsten Umfragen zufolge in etwa gleichauf: Die Sozialdemokraten der regierenden Ministerpräsidentin Marin, die Nationale Sammlungspartei von Oppositionsführer Orpo sowie die rechtspopulistische Partei "Die Finnen". Derzeit regieren die Sozialdemokraten in einem Mitte-Links-Bündnis mit vier weiteren Parteien. In Finnland erhält die stärkste Partei nach der Wahl traditionell als erstes die Möglichkeit, eine Regierung zu bilden. Weil mehrere Parteien bereits angekündigt haben, keine Koalition mit den Rechtspopulisten einzugehen, rechnen Beobachter mit einer langen Verhandlungsphase.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.