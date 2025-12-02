EU-Handelskammer

Die Autoindustrie - hier ein VW-Werk in Emden - ist bislang von chinesischen Rohstoffen abhängig. (picture alliance / Chris Emil Janßen )

Fast 70 Prozent der Unternehmen gaben in der Umfrage an, dass ihre Produktionsstätten im Ausland von chinesischen Bauteilen abhängig sind, die unter die Exportkontrollen fallen. Der Kammer gehören unter anderem die deutschen Autobauer BMW und Volkswagen an.

China hat als Reaktion auf den Zollstreit mit den USA die Exporte wichtiger Rohstoffe und Bauteile eingeschränkt, darunter Seltene Erden. Im April mussten bereits mehrere europäische Autowerke deshalb ihre Fertigung unterbrechen.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.