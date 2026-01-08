Wirtschaftslage
Firmeninsolvenzen 2025 auf höchstem Stand seit 20 Jahren

Die Zahl der Firmeninsolvenzen ist 2025 auf den höchsten Stand seit 20 Jahren gestiegen.

    Das Wort Insolvenzverfahren ist auf einem Formular für einen Insolvenzantrag für Personengesellschaften und juristische Person vor dem Gesetzestext zum Insolvenzrecht unterstrichen.
    Die Zahl der Firmeninsolvenzen steigt auf einen Höchststand. (picture alliance / dpa / Oliver Berg)
    Nach Angaben des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle lag die Zahl bei gut 17.600. Selbst im Zuge der Finanzkrise im Jahr 2009 seien es weniger gewesen. Besonders stark sei der Anstieg der Insolvenzen im Hotel- und Gastgewerbe gewesen. Auffällig seien auch viele Fälle im Baubereich.
    Der Leiter der IWH-Insolvenzforschung, Steffen Müller, erklärte, die hohen Insolvenzzahlen ließen sich nicht mehr durch Nachhol-Effekte aus der Pandemie und mit der Zinspolitik erklären. Sie spiegelten immer deutlicher die gegenwärtigen wirtschaftlichen Herausforderungen in Deutschland wider.
    Diese Nachricht wurde am 08.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.