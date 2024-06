Die Zahl der Unternehmeninsolvenzen steigt. (picture alliance/CHROMORANGE)

Nach Angaben der Wirtschaftsauskunftei Creditreform wurden 11.000 Unternehmensinsolvenzen verzeichnet, das sind fast 30 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Nach Darstellung der Experten liegen die Ursachen in den Auswirkungen der Rezession im vergangenen Jahr, den anhaltenden Krisen und in der kraftlosen konjunkturellen Entwicklung. Das zusammengenommen breche zahlreichen Betrieben das Genick. hieß es. Die Unternehmensstabilität in Deutschland sei so wacklig wie seit vielen Jahren nicht mehr.

