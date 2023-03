Protest von Krabbenfischern in Büsum. (dpa / Christian Charisius)

Rund 60 Kutter von Krabbenfischern legten am Nordseehafen der Stadt an, um gegen ein von der EU geplantes Verbot von Grundschleppnetzen zu protestieren. Am Ufer standen zudem rund 400 Traktoren lokaler Landwirte. Ihr Protest richtet sich vor allem gegen Pläne von Landwirtschaftsmiminister Özdemir für eine Reduzierung der Zahl an Tieren in den Ställen.

Unter anderem über diese Fragen beraten in Büsum die Agrarminister von Bund und Ländern. Ein weiteres Thema dürften die Pläne der Europäischen Union sein, eine nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln durchzusetzen. Die Konferenz dauert drei Tage.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.