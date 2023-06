Das Fischsterben aus dem Vorjahr könnte sich 2023 wiederholen (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Die Situation an der Oder ist im Jahr 2023 wieder dramatisch. Messwerte, die Auskunft über das Ökosystem des Flusses geben, liegen im Juni 2023 fast auf dem gleichen Niveau wie im Sommer 2022. Es scheint eine Frage der Zeit zu sein, bis es zu einer erneuten Katastrophe kommt.

Nach Angaben eines deutschen Expertenberichts , der Ende September 2022 vorgelegt wurde, war die wahrscheinlichste Ursache für das Fischsterben in der Oder ein sprunghaft gestiegener Salzgehalt, der neben anderen Faktoren zu einer massiven Vermehrung der Brackwasseralge Prymnesium parvum führte. Diese Alge - auch Goldalge genannt - erzeugt eine giftige Substanz, die für Fische und andere Wasserorganismen tödlich sein kann. Die Lage sei auch deshalb so verheerend geworden, weil das Gewässer ohnehin durch die Klimakrise gestresst sei.

"Die Salzeinleitungen, die für die Massenvermehrung der Alge aus deutscher Sicht ausschlaggebend sind, finden in Polen statt", betont das Bundesumweltministerium nach dem Fischsterben im Sommer 2022. Ökologen zufolge geht es vor allem um salzhaltiges Abwasser aus dem Bergbau. Auch EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkeviciushat hat Bergbauaktivitäten in Polen als eine wichtige Ursache des hohen Salzgehalts benannt. Polen legte 2022 einen eigenen Bericht (auf polnisch) zu der Umweltkatastrophe vor und verwies dort vor allem auf die Alge als Verursacher des Fischsterbens.

"Im Moment haben wir an der Oder wieder eine hohe Salzkonzentration, ähnlich hoch wie im Sommer letzten Jahres", sagt der Gewässerökologe Martin Pusch Anfang Juni 2023. Von daher sei die Möglichkeit einer erneuten Algenblüte, die im August 2022 zum Fischsterben geführt habe, durchaus wieder gegeben.

Die hohe Salzkonzentration komme überwiegend aus der Einleitung von Abwässern aus dem Bergbau, vor allem aus dem Kohle-Bergbau, betont auch er. Im oberschlesischen Kohlebergbau-Gebiet werde die Kohle aus großer Tiefe heraufgeholt. Um an die Kohle heranzukommen, müsse das Wasser dort abgepumpt werden, und dieses sogenannte Sümpfungswasser sei sehr salzhaltig und werde einfach eingeleitet.

Eine Voraussetzung für die erneute massenhafte Vermehrung der Algen sei nun, dass der Fluss eine geringe Wasserführung habe, sagt Pusch. Die Oder habe im Winter zwar eine höhere Wasserführung aufgrund der Niederschläge und einer geringeren Verdunstung gehabt, der Durchfluss gehe aber gerade stark zurück, weil es im Mai so wenig geregnet habe. Auf der deutschen Oder-Seite sei nur ein Viertel des durchschnittlichen Niederschlags gefallen, "sodass wir mit einem stark sinkenden Wasserspiegel rechnen".

Erste tote Fische in abzweigenden Kanälen

Im Frühsommer 2023 sind nach Angaben der Gebietsverwaltung der Woiwodschaft Opole in dem von der Oder abzweigenden Gleiwitzer Kanal sowie im Kedzierzyn-Kanal insgesamt 450 Kilogramm toter Fische geborgen worden. In beiden Kanälen wurde bei Wasserproben auch die giftige Goldalge nachgewiesen. Bereits im Mai und im April war die Goldalge in zwei Stauseen in der Nähe der Oder nachgewiesen worden.

Der erneute Fund toter Fische hat Polen und Deutschland vor dem Hintergrund der Umweltkatastrophe im Sommer 2022 alarmiert. In Polen wurde ein Krisenstab einberufen, der auch bereits Vorschläge unterbreitet hat.

Unter anderem soll das Wasser mit Sauerstoff angereichert werden. Mitte Juni 2023 sind die Sauerstoffwerte in den Kanälen, die von der Oder abgehen relativ niedrig, was für die Fische zum Problem werden kann. Anreicherung mit Sauerstoff ist allerdings nur eine Symptombehandlung, das Wachstum der Algen kann damit nicht verhindert werden. Denn die Algen produzieren auch selbst per Photosynthese Sauerstoff. Wenn die Biomasse der Algen nach der Algenblüte zersetzt wird, wird dafür Sauerstoff verbraucht, wodurch die Sauerstoffwerte absacken können.

Der polnische Krisenstab hat zudem vorgeschlagen, die Fische durch Netze davon abzuhalten, in Altarme der Oder zu schwimmen. Denn der Algenstamm vermehre sich auch in den Altarmen mit geringem Salzgehalt. Deutsche Forscher sehen das eher kritisch, denn die Altarme sind auch Laichgebiete der Fische und zudem haben sie den Fischen im Sommer 2022 auch Schutz geboten.

Das Salz aus der Kohleindustrie wird nicht reduziert

Der Krisenstab hat zudem auch vorgeschlagen, die Einleitungen von Industrie und Haushalten systematisch in Abhängigkeit von den Wassermesswerten zu steuern. Das soll Überlastungen vermeiden. Deutsche Experten sehen darin einen sinnvollen Schritt – verweisen aber darauf, dass auch das nur Symptombehandlung sei. Die Salzeinleitungen seien schlicht zu hoch und müssten reduziert werden. Auf der Oder-Konferenz im Juni 2023 hat Polen allerdings schon deutlich gemacht, dass Beschränkungen für die Kohle-Industrie nicht zur Debatte stünden.

Ohne Beschränkungen ist nach Einschätzung des Gewässerökologen Martin Pusch keine ausreichende Reduktion der Belastung möglich. Es gebe auf polnischer Seite durchaus Zwischenspeicher und Absetzbecken für das salzhaltige Abwasser aus dem Bergbau, doch die reichten nicht aus. "Es ist auch sehr aufwendig, vor allem energieaufwendig, das Salz aus dem Abwasser zu entfernen", sagte Pusch. Eine hierfür gebaute Anlage in Polen könne nur einen Teil des Abwassers verarbeiten.

Das polnische Umweltministerium hat zudem Ende Mai 2023 ein Algenvernichtungsmittel am Gleiwitzer Kanal eingesetzt. An zwei Schleusen wurden Chemikalien in die Oder eingeleitet. Eines der eingesetzten Mittel war Wasserstoffperoxid, das unter anderem als Desinfektionsmittel eingesetzt wird. Das Mittel ist allerdings umstritten, denn auch andere Lebewesen können davon negativ beeinflusst werden.

Ungefähr die Hälfte des betroffenen Fischbestands hat laut dem Gewässerökologen Martin Pusch die Katastrophe im August 2022 überlebt. Und zwar vermutlich deswegen, weil sich viele Fische in Rückzugsräume zurückziehen konnten, in Nebengewässer und Altarme, "die nicht in diesem Maße von dem Gift betroffen waren".

Wenn man jetzt aber die Oder ausbaue, wie es vor allem auf polnischer Seite, teils aber auch auf deutscher Seite geschehe, dann führe das dazu, dass bei Niedrigwasser der Wasserspiegel noch stärker absinke. Denn das Flussbett sei tiefer und die Verbindung zu den Nebengewässern gehe verloren, warnt Pusch. "Das heißt, die Fische sind dann im Hauptfluss-Lauf gefangen und den eventuell neuen Vergiftungswellen schutzlos ausgesetzt."

Arndt Reuning, dpa, AFPD, ahe, pto