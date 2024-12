Grün, weiß, schwarz mit roten Sternen: Die Flagge der Regime-Gegner war nach der Flucht von Assad auch auf vielen Siegesfeiern von Syrern in Deutschland zu sehen. (IMAGO / SOPA Images / IMAGO / Nicholas Muller / SOPA Images)

Seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs 2011 ist die grün-weiß-schwarze Flagge das Symbol verschiedener aufständischer Gruppen. Zum Beispiel der Freien Syrischen Armee.

Ihren Ursprung hat die Flagge in der Syrischen Republik, die 1930 als demokratisches, rechtsstaatliches Projekt gegründet wurde. Von 1936 bis 1958 und noch einmal von 1961 bis 1963 war sie die offizielle Staatsflagge Syriens. Die drei Sterne stehen für die syrischen Regionen Damaskus, Aleppo und Deir ez-Zor. Die Farbe Grün erinnert an den Propheten Mohammed. Die Syrischen Republik endete schließlich durch einen Staatsstreich der arabisch-sozialistischen Baath-Partei. Während des Bürgerkriegs wurde sie zum Symbold für die Assad-Gegner.

Nach der Flucht von Machthaber Assad und dem Sturz des Regimes wurde die Flagge an zahlreichen Regierungsgebäuden in Damaskus gehisst. Auch an mehreren syrischen Botschaften im Ausland war sie zu sehen - unter anderem in Großbritannien, Spanien und Russland. Ebenso wurde sie bei der Rede des Rebellenführers und Chefs der Übergangsregierung, al-Baschir im syrischen Staatsfernsehen gezeigt.

Zwei grüne Sterne als Symbol für das verhasste Assad-Regime

Die bisherige Nationalflagge Syriens ist rot-weiß-schwarz und hat nur zwei grüne Sterne. Sie wurde nach der Machtergreifung der Baath-Partei eingeführt. Die Flagge geht zurück auf die Vereinigte Arabische Republik, zu der sich Syrien und Ägypten von 1958 zusammengeschlossen hatten. Die zwei Sterne stehen für die beiden Gründungsländer.

Die bisherige Nationalflagge Syriens: Rot-weiß-schwarz mit zwei grünen Sternen. (IMAGO / Pond5 Images / xCinebergx via imago-images.de)

Die Farben Weiß, Rot, Schwarz und Grün finden sich in den meisten arabischen Flaggen. Rot steht für das Blut der Märtyrer, Weiß für den Frieden, Schwarz für die koloniale Vergangenheit und Grün für den Islam.

Syrische Nationalmannschaft mit neuen Trikots

Die syrische Fußball-Nationalmannschaft kündigte inzwischen an, künftig in neuen Farben aufzulaufen. Auf Facebook veröffentlichte der Verband das Foto einiger Spieler in grünen Trikots. Bislang hatte die Auswahl in Rot gespielt. Der Verband änderte in den sozialen Netzwerken auch sein Logo, das nun der der Flagge der syrischen Revolutionäre ähnelt.

Auch kurdische Flaggen auf Demonstrationen gegen Assad-Regime

Auf den Siegesfeiern von Menschen in Syrien und viele europäischen Ländern war neben der Flagge der Aufständischen vielerorts auch die kurdische Flagge zu sehen. Sie ist Rot-weiß-grün mit gelber Sonne.

Die kurdische Flagge ist rot, weiß und grün. In der Mitte steht eine gelbe Sonne mit 21 Strahlen. Hier zu sehen auf einer Demonstration von Kurden in Großbritannien 2023. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Martin Pope)

Die Kurden sind in Syrien die größte ethnische Minderheit des Landes. Die von der kurdischen YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) kontrollieren große Gebiete in Nordsyrien.