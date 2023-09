Bundestrainer Hansi Flick (l.) und Stürmer Thomas Müller (r.) am Rande des WM-Spiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Costa Rica in Katar (Archivbild vom Dezember 2022) (IMAGO / Shutterstock / IMAGO / Michael Zemanek / Shutterstock)

Der 33-Jährige hatte sein bislang letztes von insgesamt 121 Länderspielen beim 4:2 im dritten WM-Vorrundenspiel gegen Costa Rica absolviert.

Flick reagierte damit auch auf einen drohenden Ausfall von Stürmer Niclas Füllkrug. Der Neu-Dortmunder wird nach DFB-Angaben zwar wie geplant mit ins Teamquartier nach Wolfsburg reisen, könnte aber "aufgrund einer Sehnenreizung möglicherweise" in den beiden Testspielen "nicht zur Verfügung stehen", wie es hieß.

Am vergangenen Samstag hatte Müller beim 2:1 von Bayern München bei Borussia Mönchengladbach erstmals in dieser Spielzeit von Beginn an gespielt. Zuvor hatte ihn eine Hüftverletzung große Teile der Saisonvorbereitung gekostet.

