In Dresden ist in der Nähe der Elbe war eine Blindgängerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. (picture alliance/ZUMAPRESS.com/Nikos Kanistras)

Die Evakuierung des Stadtzentrums werde aufgehoben; die etwa 18.000 Betroffenen könnten zurückkehren, teilte die Polizei mit. Der Blindgänger war bei Räumungsarbeiten an der teilweise eingestürzten Carolabrücke entdeckt worden.

In Duisburg muss der Hauptbahnhof einen Tag nach der kontrollierten Sprengung eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg erneut geräumt werden. Bei Bauarbeiten war eine weitere amerikanische Zehn-Zentner-Bombe entdeckt worden. Sie soll am Abend kontrolliert gesprengt werden. Rund 6.600 Anwohner sowie Reisende müssen zuvor das Gebiet um den Fundort verlassen.

