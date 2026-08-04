Schwimm-EM
Florian Wellbrock holt Gold über 10 Kilometer im Freiwasser - Oliver Klemet gewinnt Bronze
Bei den Schwimm-Europameisterschaften in Paris hat der Deutsche Florian Wellbrock Gold über die 10 Kilometer im Freiwasser gewonnen.
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Silber ging an David Betlehem aus Ungarn, Bronze gewann Oliver Klemet ebenfalls aus Deutschland. Das Rennen fand in einem Seitenarm der Seine in der Nähe des Eiffelturms statt.
Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.