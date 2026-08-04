Schwimm-EM
Florian Wellbrock holt Gold über 10 Kilometer im Freiwasser - Oliver Klemet gewinnt Bronze

Bei den Schwimm-Europameisterschaften in Paris hat der Deutsche Florian Wellbrock Gold über 10 Kilometer im Freiwasser gewonnen.

    Der deutsche Schwimmer Florian Wellbrock feiert seinen Sieg im 10-km-Freiwasserschwimmen der Männer in der Seine bei den LEN-Wassersport-Europameisterschaften in der französischen Hauptstadt.
    Florian Wellbrock siegte im 10-km-Freiwasserschwimmen der Männer in der Seine. (Dimitar Dilkoff / AFP / dpa / Dimitar Dilkoff)
    Silber ging an David Betlehem aus Ungarn, Bronze gewann Oliver Klemet ebenfalls aus Deutschland. Das Rennen fand in einem Seitenarm der Seine in der Nähe des Eiffelturms statt.
    Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.