Schwimm-WM

Florian Wellbrock über 800 Meter Freistil ausgeschieden

Bei der Schwimm-WM in Japan ist Olympiasieger Florian Wellbrock im Wettbewerb über 800 Meter Freistil schon im Vorlauf ausgeschieden. Der 25-Jährige schlug in Fukuoka nach 7:45,87 Minuten an und wurde damit Neunter.

25.07.2023