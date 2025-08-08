Der Ballon d'Or ist seit Jahrzehnten eine begehrte Trophäe (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alex Babenko)

Bei der Wahl zum besten Spieler gehört als einziger Deutscher Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum Kreis der 30 Kandidaten. Er tritt unter anderen gegen die Bayern-Spieler Harry Kane und Michael Olise an sowie gegen Serhou Guirassy von Borussia Dortmund.

Bei den Frauen ist die deutsche Nationalspielerin Klara Bühl nominiert, ebenso die Dänin Pernille Harder vom FC Bayern. Die Spanierin Aitana Bonmatí könnte ihren dritten Ballon d'Or in Folge gewinnen.

Die Ehrung findet am 22. September statt. Die Auszeichnung mit dem Goldenen Ball ist eine Wahl durch Journalistinnen und Journalisten. Parallel dazu ehrt der Weltverband FIFA seit 1991 den Weltfußballer.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.