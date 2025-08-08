Ballon d'Or
Florian Wirtz als westbester Spieler nominiert, Ann-Katrin Berger als beste Torhüterin

Der deutsche Ex-Nationaltrainer im Männer-Fußball und heutige Coach vom FC Barcelona, Hansi Flick, ist in der engeren Auswahl für die Ballon d'Or-Wahl zum weltbesten Fußball-Trainer. Bei den Torhüterinnen wurde die deutsche Fußball-Nationalspielerin Ann-Katrin Berger nominiert. Das teilte die französische Sportzeitung "L'Équipe" mit. 

    Der Ballon d'Or der ukrainischen Fußball-Legende Andriy Shevchenko bei einem Jubiläumsspiel in einer Glasvitrine
    Der Ballon d'Or ist seit Jahrzehnten eine begehrte Trophäe (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alex Babenko)
    Bei der Wahl zum besten Spieler gehört als einziger Deutscher Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum Kreis der 30 Kandidaten. Er tritt unter anderen gegen die Bayern-Spieler Harry Kane und Michael Olise an sowie gegen Serhou Guirassy von Borussia Dortmund.
    Bei den Frauen ist die deutsche Nationalspielerin Klara Bühl nominiert, ebenso die Dänin Pernille Harder vom FC Bayern. Die Spanierin Aitana Bonmatí könnte ihren dritten Ballon d'Or in Folge gewinnen.
    Die Ehrung findet am 22. September statt. Die Auszeichnung mit dem Goldenen Ball ist eine Wahl durch Journalistinnen und Journalisten. Parallel dazu ehrt der Weltverband FIFA seit 1991 den Weltfußballer.
    Diese Nachricht wurde am 08.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.