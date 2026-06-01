KI-Unternehmen

Florida geht gegen den ChatGPT-Entwickler OpenAI vor (Archivbild). (NurPhoto / imago / Jakub Porzycki)

Generalstaatsanwalt Uthmeier warf dem Unternehmen vor , Nutzer über die Gefahren des Chatbots ChatGPT getäuscht zu haben. Dadurch seien auch Kinder einer großen Gefahr ausgesetzt worden. Unter anderem habe OpenAI es zugelassen, dass ChatGPT Amokläufer unterstütze, Menschen zur Selbsttötung ermutige und Minderjährige von einem Instrument abhängig mache, das menschliches Mitgefühl vortäusche. Florida sei der erste US-Bundesstaat, der eine Klage gegen das Unternehmen für Künstliche Intelligenz und seinen Geschäftsführer Altman anführe, hieß es.

Bei ChatGPT können Nutzerinnen und Nutzer der KI Fragen stellen oder Aufträge geben. Die Antworten wirken oft so, als könnten sie von einem Menschen stammen.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.