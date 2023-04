Verschärfung des Abtreibungsrechts in Florida (Alicia Devine / Tallahassee Democr / Alicia Devine)

Das von Republikanern dominierte Parlament in Tallahassee stimmte für die weitere Verschärfung des Abtreibungsrechts. Bislang sind Abbrüche in dem Bundesstaat ab der 15. Woche einer Schwangerschaft untersagt. Der republikanische Gouverneur DeSantis muss das Gesetz noch unterzeichnen.

Die US-Regierung in Washington kritisierte das Vorhaben scharf. Es verstoße gegen die Grundfreiheiten und entspreche nicht den Ansichten der großen Mehrheit der Menschen in Florida und den gesamten Vereinigten Staaten, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jean-Pierre, mit.

Vergangenes Jahr hatte der Supreme Court mit seiner konservativen Mehrheit das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt. Seitdem können die Bundesstaaten eigenständig über die Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch entscheiden. Bereits im vergangenen Jahr hatte Florida die Frist für eine legale Abtreibung von 24 auf 15 Wochen verkürzt.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.