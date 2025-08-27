Wird rund um die Uhr überwacht: Der brasilianische Ex-Präsident Bolsonaro (Luis Nova / AP / dpa / Luis Nova)

Der oberste Richter Moraes gab mit der Maßnahme einem Antrag der Staatsanwaltschaft statt, die die Gefahr einer Flucht Bolsonaros sieht. Dieser steht unter Hausarrest und muss eine elektronische Fußfessel tragen. Der rechtsextreme Ex-Präsident ist angeklagt, einen Putschversuch gegen den amtierenden Staatschef Lula da Silva angestiftet zu haben. Ihm drohen bis zu 40 Jahre Haft.

Richter Moraes und die brasilianische Regierung stehen wegen des Falls unter dem Druck der USA. Deren Präsident Trump ist ein Verbündeter Bolsonaros und hat bereits Sanktionen gegen den Richter sowie Zölle auf brasilianische Waren in Höhe von 50 Prozent verhängt.

