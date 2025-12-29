Vor der Insel Samos

Vor der griechischen Insel Samos ist ein Flüchtlingsboot gesunken (Archivbild). (picture alliance/dpa/Foto: Peter Zimmermann)

Drei weitere Bootsinsassen würden vermisst, teilte die Küstenwache mit. Das Boot mit mehr als 40 Menschen an Bord sei in den frühen Morgenstunden gesunken. Weitere Angaben über die Umstände des Unglücks und die Nationalitäten der Migranten lagen zunächst nicht vor.

In der vergangenen Woche waren mehr als 840 Migranten südlich von Kreta gerettet worden. Anfang Dezember kenterte vor der Insel ein Flüchtlingsboot, 17 Menschen kamen dabei ums Leben, 15 gelten als vermisst.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.