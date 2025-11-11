Malaysia
Flüchtlingsboot mit 70 Rohingya gesunken

Nach dem Kentern eines Bootes mit Migranten vor der Küste im Grenzgebiet zwischen Malaysia und Thailand ist die Zahl der Toten gestiegen.

    Nach Medienberichten wurden bisher 21 Leichen geborgen, 13 Menschen konnten lebend gerettet werden. Das Unglück hatte sich am Wochenende ereignet, als ein Boot mit rund 70 Migranten gekentert war. Bei den Insassen handelte es sich mutmaßlich um Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya aus Myanmar. Das Schicksal von rund 230 Menschen auf einem weiteren Boot ist noch unklar.
    Der Bürgerkrieg in Myanmar hat viele Rohingya in die Flucht getrieben. Die Vereinten Nationen zählen sie zu den am stärksten verfolgten Volksgruppen der Welt.
