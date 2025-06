Das UNHCR hat zunehmend finanzielle Probleme. (IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Jakub Porzycki)

Man werde sich auf Aktivitäten mit größter Wirkung für Flüchtlinge konzentrieren, sagte Hochkommissar Grandi. Zudem würden Abläufe in der Zentrale und in örtlichen Vertretungen gestrafft. Die in Genf ansässige Organisation bezifferte die Einsparungen bei Personalkosten mit 30 Prozent.

Das UNHCR begründet das Vorgehen mit einem Rückgang von Hilfsgeldern. Durch Kürzung oder Streichung von staatlicher humanitärer Hilfe lägen die zur Verfügung stehenden Mittel trotz eines deutlich gestiegenen Bedarfs etwa auf dem gleichen Stand wie 2015, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.