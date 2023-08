Durch den starken Regen des Sturms "Hilary" sind in Kalifornien viele Flüsse über die Ufer getreten. (AP / Alejandro Tamayo)

So wurden in der Stadt San Diego nahe der Grenze zu Mexiko neun Menschen aus einem Flussbett gerettet, wie die örtliche Feuerwehr mitteilte. Auch in Ventura County sind zwei Menschen den Behörden zufolge aus einem Fluss gerettet worden.

Der Tropensturm war mit Starkregen über den Südwesten der USA hinweggezogen. Der US-Wetterdienst warnte vor Erdrutschen und Schlammlawinen. Mehrere Schulen wurden bereits geschlossen.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.