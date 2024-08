Streik bei Lufthansa-Tochter Discover Airlines - auch heute fallen wieder Flüge aus. (Andreas Arnold / dpa / Andreas Arnold)

Grund sind die Streiks des Personals in Cockpit und Kabine, zu denen die Gewerkschaften Ufo und Vereinigung Cockpit bis einschließlich Freitag aufgerufen haben. Am Flughafen in Frankfurt am Main sind acht Starts gestrichen; in München wurde eine Verbindung gestrichen. Mit dem Ausstand wollen die im Lufthansa-Konzern verwurzelten Spartengewerkschaften eigene Tarifverträge durchsetzen, nachdem sich das Management mit der Konkurrenz von Verdi auf ein Vertragswerk geeinigt hat.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.