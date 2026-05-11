Wartende Passagiere am Flughafen in Rom bei einem früheren Streik im Jahr 2022 (AFP / ANDREAS SOLARO)

Ein Sprecher der römischen Flughäfen sagte der Deutschen Presse-Agentur, es seien 160 Flüge gestrichen worden. Neben Streiks in Rom und Neapel gibt es begrenzte Aktionen an mehreren weiteren italienischen Flughäfen.

In Belgien wird erwartet, dass ein für morgen angekündigter Generalstreik den Flugverkehr teilweise lahmlegen wird. Der Flughafen Charleroi südlich der Hauptstadt Brüssel strich bereits vorsorglich alle Starts und Landungen. Auch der Flughafen Brüssel rechnet mit zahlreichen Flugausfällen. Mehrere Gewerkschaften protestieren gegen Pläne für Kürzungen bei Renten und Sozialleistungen.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.