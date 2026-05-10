Zum Wochenstart

Grund sind Streiks bei der italienischen Flugsicherung und der Fluglinie Easyjet, wie aus einer Übersicht des Verkehrsministeriums des Landes hervorgeht. Bei der italienischen Fluggesellschaft Ita fallen nach eigenen Angaben fast 40 Prozent der Flüge aus, darunter auch ins Ausland. In Deutschland wird unter anderem die Verbindung Frankfurt-Rom betroffen sein. Easyjet gab an, einige Verbindungen von oder nach Italien seien gestrichen worden. Passagiere wurden aufgerufen, sich auf den Websites zum Status ihrer Flüge zu informieren.
Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.