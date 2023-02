Warnstreik am Flughafen Düsseldorf. (Federico Gambarini/dpa)

Von 136 für heute geplanten Flügen fänden nur 2 statt, teilte der Flughafen mit. Ursprünglich hatte der Betreiber für heute mit 15.000 Reisenden gerechnet. Am größten Flughafen von Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf wurden nach Angaben der Gewerkschaft Verdi wegen des Warnstreiks rund 200 Starts und Landungen gestrichen.

Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sowie die bundesweiten Gespräche für die Beschäftigten der Luftsicherheit.

In Städten und Gemeinden muss ebenfalls mit Einschränkungen gerechnet werden. Unter anderem in Köln und Bonn bleiben Busse und Straßenbahnen in ihren Depots. Betroffen sind auch Kindertagesstätten, Ämter und Krankenhäuser sowie Entsorgungsbetriebe.

