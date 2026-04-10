Auch Hannover und Bremen meldeten Flugausfälle. Betroffen sind die Lufthansa und Verbindungen der Konzerntochter Cityline. Allein in Frankfurt wurden 350 Flüge gestrichen.
Ende März hatte eine Mehrheit der Ufo-Mitglieder bei Urabstimmungen für einen Streik votiert. Zuvor waren Verhandlungen mit der Lufthansa über bessere Arbeitsbedingungen und einen Sozialplan für die Beschäftigten der vor der Schließung stehenden Cityline ohne Ergebnis geblieben.
Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.