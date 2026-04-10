Streiks

Flugbegleiter der Lufthansa im Ausstand - Keine Frankfurt- und München-Flüge

Die Lufthansa ist von einem Streik der Flugbegleiter betroffen. Seit Mitternacht befindet sich das Kabinenpersonal im Ausstand, wie die Gewerkschaft Ufo mitteilte. Bestreikt werden demzufolge nicht nur die Abflüge in Frankfurt und München, sondern auch die Verbindungen dorthin vom Hauptstadtflughafen BER, aus Hamburg, Köln/Bonn und Düsseldorf.