Streiks
Flugbegleiter der Lufthansa im Ausstand - Keine Frankfurt- und München-Flüge

Die Lufthansa ist von einem Streik der Flugbegleiter betroffen. Seit Mitternacht befindet sich das Kabinenpersonal im Ausstand, wie die Gewerkschaft Ufo mitteilte. Bestreikt werden demzufolge nicht nur die Abflüge in Frankfurt und München, sondern auch die Verbindungen dorthin vom Hauptstadtflughafen BER, aus Hamburg, Köln/Bonn und Düsseldorf.

    München: Passagiere gehen am Münchner Flughafen vor dem Terminal 2 an einem Plakat mit Flugzeugen der Lufthansa entlang.
    Streik bei der Lufthansa (Sven Hoppe / dpa / Sven Hoppe)
    Auch Hannover und Bremen meldeten Flugausfälle. Betroffen sind die Lufthansa und Verbindungen der Konzerntochter Cityline. Allein in Frankfurt wurden 350 Flüge gestrichen.
    Ende März hatte eine Mehrheit der Ufo-Mitglieder bei ⁠Urabstimmungen ⁠für einen Streik votiert. Zuvor waren Verhandlungen mit der Lufthansa über bessere Arbeitsbedingungen und einen Sozialplan für die Beschäftigten der vor der Schließung stehenden Cityline ohne Ergebnis geblieben.
    Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.