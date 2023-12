Ein eingeschneites Flugzeug auf dem Flughafen München (Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

So wird der Flughafen München wegen eines angekündigten Eisregens erst am Mittag den Flugbetrieb aufnehmen. Die Deutsche Bahn rechnet noch mindestens bis zur Wochenmitte mit Beeinträchtigungen. Störungen gibt es vor allem auf Strecken in Bayern sowie nach Baden-Württemberg und in Richtung Schweiz. Wie die Bahn mitteilte, wurden zuletzt mehr als 80 Oberleitungsschäden repariert.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.