Nach Angaben des Nationalen Krisenmanagements wurden gestern Abend in verschiedenen Gebieten aus dem Nachbarland Belarus einfliegende Ballons entdeckt. Sie werden demzufolge üblicherweise von Schmugglern verwendet. In der Nähe des Flughafens sei zudem eine kleine Drohne gesichtet worden, hieß es. Sie sei schnell identifiziert und der Besitzer festgenommen worden.
Ferner gab es laut dem Grenzschutz weitere vier Festnahmen; die beiden noch offenen Grenzübergänge zu Belarus wurden für mehrere Stunden geschlossen.
Litauens Regierungschefin Ruginiene berief für morgen eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates ein.
Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.