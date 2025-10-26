Litauen

Flugbetrieb in Vilnius erneut wegen Ballons vorübergehend ausgesetzt

In Litauen ist der Flugbetrieb am Flughafen der Haupstadt Vilnius nach der Sichtung von weiteren Ballons erneut vorübergehend eingestellt worden. Das teilte der Betreiber mit. Es war bereits das dritte Mal innerhalb einer Woche, dass Starts und Landungen ausgesetzt werden mussten.