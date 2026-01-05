Griechenland

Internationaler Flughafen Athen-Eleftherios Venizelos (Archivbild) (picture alliance / Schoening)

Ein Ausfall aller Funkfrequenzen hatte den Luftverkehr des Landes über mehrere Stunden lahmgelegt. Tausende Reisende saßen fest. Die Fluglotsen würden nun alternative Frequenzen nutzen und könnten so wieder Verbindungen abwickeln, sagte der Präsident des Verbands der Fluglotsen, Psarros, dem TV-Sender ERTNews. Wann der Betrieb wieder vollständig normal laufen werde, könne er aber nicht sagen. Eine Cyberattacke schloss Psarros aus. Er kritisierte vielmehr den Zustand der griechischen Kommunikationssysteme, die alt seien.

Wegen der Störung hatten sich die Lotsen nicht untereinander abstimmen können. Daher waren Flüge im griechischen Luftraum nicht mehr möglich.

