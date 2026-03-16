BER-Warnstreik

Der Arbeitskampf sei eine Konsequenz der Verweigerungshaltung der Arbeitgeberseite, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen, teilte Verdi mit. Welche Auswirkungen das auf den Flugbetrieb haben wird, ist noch offen.
Bisher hat die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg nach Darstellung von Verdi Entgelterhöhungen von jährlich rund einem Prozent bei einer Laufzeit bis Ende 2028 angeboten. Verdi fordert unter anderem sechs Prozent mehr Geld und einen zusätzlichen freien Tag für Gewerkschaftsmitglieder. Die Laufzeit soll 12 Monate betragen.
Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.