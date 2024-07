Großauftrag

Das Lufttaxi-Unternehmen Lilium soll bis zu 100 Jets an die Fluggesellschaft Saudia liefern. (IMAGO / Ardan Fuessmann / IMAGO / Ardan Fuessmann)

Die staatliche saudi-arabische Fluggesellschaft Saudia will bis zu 100 der elektrischen Jets kaufen, wie das Unternehmen in Oberpfaffenhofen bei München mitteilte. Danach sollen die Flugtaxis unter anderem zur Beförderung von Pilgern zwischen Mekka und Dschidda dienen. Zudem ist an den Transport von Gästen zu sportlichen Großereignissen in der Hauptstadt Riad sowie zu touristischen Zielen gedacht. Die erste Maschine soll 2026 ausgeliefert werden.

