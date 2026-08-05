Nachhaltigkeit
Fluggesellschaften sollen mit mehr nachhaltigem Kerosin fliegen

Fluggesellschaften in Deutschland sollen verbindlich mehr nachhaltiges Kerosin einsetzen.

    Ein Tankfahrzeug (vorne) fährt auf dem Vorfeld des Flughafens München an einem Passagierflugzeug vorbei.
    Fluggesellschaften sollen mehr nachhaltiges Kerosin tanken. (Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)
    Das geht aus einem Gesetzesentwurf des Bundesverkehrsministeriums von Ende Juli hervor, über den die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Darin werden die Unternehmen zu einer festgelegten Beimischquote von zunächst zwei Prozent nachhaltigem Kerosin verpflichtet. Nachhaltiges Kerosin wird ohne fossiles Erdöl hergestellt. Konzerne, die diese Quote nicht einhalten, müssen demnach eine Abgabe von rund 1.300 Euro pro Tonne Kraftstoff zahlen. Die Kontrolle der Quote obliege dem Luftfahrt-Bundesamt.
    Das Gesetz soll die EU-Verordnung "ReFuelEU Aviation" umsetzen. Das Ziel ist es, europaweit die Treibhausgasemissionen im Luftverkehr zu senken.
    Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.