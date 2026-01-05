Branchenverband ADV

Berechnungen des Branchenverbands ADV zufolge könnten die Zahlen auf 225 Millionen Fluggäste steigen. Das wäre ein Wachstum um 4,2 Prozent und entspräche knapp dem weltweit erwarteten Zuwachs an Passagieren. Laut ADV sind vor allem Flüge zu europäischen Zielen gefragt.
Trotz des Zuwachses bleibt die Passagierzahl aber unter dem Niveau vor der Corona-Krise. Im Sommer wird die Ticketsteuer gesenkt. Das sorgte bei der Flugbranche für Zustimmung, bei Umweltverbänden jedoch für Kritik.
Diese Nachricht wurde am 05.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.