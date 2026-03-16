Verdi ruft für Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik am Hauptstadtflughafen BER auf. aufgerufen. (IMAGO / Christian Offenberg)

Zu dem Ausstand hat die Gewerkschaft Verdi im laufenden Tarifstreit aufgerufen. Verdi forderte die Arbeitgeberseite auf, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. Die Flughafengesellschaft rief betroffene Passagiere dazu auf, sich bei den jeweiligen Airlines über Umbuchungen und alternative Reisemöglichkeiten zu informieren.

Verdi verhandelt derzeit mit der Flughafengesellschaft über mehr Geld für rund 2.000 Beschäftigte. Darunter sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Feuerwehr, der Verkehrsleitung oder dem Terminalmanagement. Die Aufrechterhaltung des Flugbetriebs gilt deshalb als nicht möglich, auch wenn viele Bereiche wie die Bodenverkehrsdienste oder die Sicherheitskontrollen von Dienstleistern erfüllt werden, die vom Warnstreik nicht betroffen sind.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.