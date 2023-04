Verdi plant für Montag einen Warnstreik am Flughafen Berlin-Brandenburg. (imago images / Stefan Zeitz)

Die Gewerkschaft Verdi hatte für Montag zu einem Warnstreik am Flughafen BER aufgerufen. Den Angaben zufolge wird er den Luftsicherheitsbereich, die Fluggastkontrolle sowie die Personal- und Warenkontrolle betreffen. Der Warnstreik soll um 3.30 Uhr beginnen und um Mitternacht enden.

Verdi fordert seit Jahren höhere Zuschläge für Arbeit am Wochenende und in der Nacht sowie eine bessere Entlohnung von Überstunden. Bereits am Donnerstag und Freitag hatte die Gewerkschaft die Flughäfen in Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn sowie am Freitag zusätzlich auch die Flughäfen Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden bestreikt. Die Warnstreiks führten zu zahlreichen Flugausfällen. Am Baden-Airport wurde auch heute noch gestreikt.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.