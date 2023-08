Der Ätna hat wieder Lava und Asche gespuckt. (Salvatore Allegra / AP / dpa / Salvatore Allegra)

Höchster aktiver Vulkan Europas

Der Ätna ist der höchste aktive Vulkan Europas. Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) teilte mit, in der Nacht zu Montag habe sich infolge einer erhöhten vulkanischen Aktivität eine Lavafontäne entwickelt, die auch aus weiter Ferne zu beobachten gewesen sei. Zudem entwickelte sich starker Asche-Niedergang.

Glühendes Geröll in der Dunkelheit

Auf Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie glühendes Geröll in der Dunkelheit aus dem Vulkan geschleudert wurde und langsam den Berg hinabfloss. Medien berichteten von lautem Donnern. Am frühen Morgen trat dann bereits keine neue Lava mehr aus. Meldungen über Verletzte und Schäden liegen nicht vor.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.