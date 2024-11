Der Flughafen Silivio Berlusconi in Mailand darf seinen Namen behalten. Hier die Namensgebungszeremonie im Jahr 2023. (picture alliance / NurPhoto / Alessandro Bremec)

Die Stadtverwaltung und mehrere andere Gemeinden scheiterten vor dem zuständigen Verwaltungsgericht, die Umbenennung nach dem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten rückgängig machen zu lassen. Der Flughafen Mailand-Malpensa heißt schon seit Juli offiziell "Aeroporto Silvio Berlusconi". Die Entscheidung war von der rechten Regierung in Rom im Schnellverfahren vollzogen worden.

Der Bau- und Medienunternehmer Berlusconi, der in den 1990er-Jahren eine eigene Partei gründete und in die Politik wechselte, war im Juni 2023 im Alter von 86 Jahren gestorben. Der gebürtige Mailänder gilt international als einer der ersten erfolgreichen Rechtspopulisten. Wegen seiner vielen Affären und Skandale gibt es in Italien bis heute Streit, wie an ihn erinnert werden soll.

