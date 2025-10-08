Nach zehn Jahren Bauzeit

Das kündigte der Chef des Flughafenbetreibers Fraport, Schulte, an. Einen Tag nach der offiziellen Inbetriebnahme sollen dann auch die ersten Maschinen an dem neuen Terminal abgefertigt werden.
Alle 57 Fluggesellschaften, die derzeit im Terminal 2 abgefertigt werden, sollen in vier Wellen umziehen. Das Terminal 2 will Fraport nach dem Umzug vorübergehend außer Betrieb nehmen und dann etwa fünf Jahre lang sanieren.
Der Bau von Terminal 3 dauerte insgesamt zehn Jahre und kostete rund vier Milliarden Euro.
Diese Nachricht wurde am 08.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.