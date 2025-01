Ermittlungen zur Ursache

Das Wrack der ausgebrannnten Maschine am internationalen Flughafen von Muan. (Ahn Young-joon / AP / dpa / Ahn Young-joon)

Die Polizei teilte mit, das Untersuchungsteam habe ein Ausreiseverbot verhängt. Zudem wurden der Sitz von "Jeju" in Seoul und der Flughafen von Muan durchsucht. Ermittelt wird demnach wegen des Verdachts auf fahrlässiges Handeln mit Todesfolge.

Die Boeing 737-800 war am Sonntag bei der Landung ohne ausgeklapptes Fahrwerk in eine Mauer gerast und in Flammen aufgegangen. Als mögliche Unglücksursache wird Vogelschlag vermutet. Die Regierung ordnete aber zugleich eine umfassende Überprüfung aller Boeing-Maschinen vom gleichen Typ an.

