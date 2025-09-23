Hongkong bereitet sich auf den Tropensturm "Ragasa" vor (Archivbild). (picture alliance / NurPhoto / Vernon Yuen)

Allein die in Hongkong ansässige Fluglinie Cathay Pacific erwartet nach eigenen Angaben den Ausfall von über 500 Verbindungen. Auch andere Airlines sagten zahlreiche Flüge ab. Die größten Auswirkungen des Taifuns auf den Flugverkehr werden für morgen erwartet. Der internationale Flughafen Hongkong ist ein wichtiges Drehkreuz insbesondere für Flüge nach Asien sowie nach Australien und Neuseeland. Er bleibt während des Taifuns grundsätzlich in Betrieb.

Zuvor hatten bereits die Behörden im südchinesischen Shenzen angekündigt, wegen des Taifuns mehr als 400.000 Menschen in den Küstenregionen in Sicherheit zu bringen. "Ragasa" soll morgen in der Provinz Guangdong auf Land treffen.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.