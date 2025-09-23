Polizisten am Flughafen in Kopenhagen. Der Flughafen ist gesperrt, weil im Luftraum Drohnen entdeckt wurden. (picture alliance / Ritzau Scanpix / Steven Knap)

Flughafen und Polizei teilten mit, mehrere Flugkörper seien über das Gelände des Airports geflogen. Alle Starts und Landungen seien deshalb ausgesetzt und Verbindungen umgeleitet worden. Dies gelte solange, bis die Situation geklärt sei. Um was für eine Art Drohnen es sich handelte, also etwa ob private oder militärische, war zunächst nicht bekannt. Den Angaben zufolge waren sie jedoch größer als solche, die man üblicherweise als Privatperson kaufen kann und die in der Vergangenheit bereits an anderen Flughäfen gesichtet wurden.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.